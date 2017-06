Na jahto iz morja potegnili moškega, potem je sledila groza: mrtvo dekle

PREKO – V torek so iz morja pri Preku uslužbenci luške kapitanije in pomorske policije Zadar izvlekli žensko truplo. Iskalna akcije pogrešane se je začela ob 16.47, ko so prejeli klic na pomoč od krmarja motorne jahte Gandalf, na kateri je plapolala nemška zastava. Ta je prijavil, da je iz morja na svojo palubo povlekel moškega, ki je povsem šoku in je v nepovezanih stavkih govoril o pogrešani prijateljici.

Pristojni organi so takoj začeli iskanje, v katerem je sodelovalo tudi letalo pilatus, ki je začelo preletavati morje ob 18.15. Po približno pol ure so iz letala sporočili, da so nedaleč stran od domnevne lokacije izginotja našli truplo mlajše ženske.

Luška kapitanija v sodelovanju s pomorsko policijo še opravlja preiskavo in preiskuje vzroke te nesreče.