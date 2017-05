Na Everestu umrli štirje alpinisti

KATMANDU – Ta konec tedna je najvišja gora sveta vzela štiri življenja, gre za eno največjih nesreč na 8848 metrov visokem Everestu po letu 2015, ko je plaz odnesel bazni tabor in je umrlo 18 ljudi. V zadnjih treh dnevih so sicer z najvišje gore na svetu reševali več kot deset plezalcev v težavah.



Ponesrečeni alpinisti naj bi bili žrtve višinske bolezni, letos je na Everestu umrlo že šest ljudi. Nekaj sto metrov pod vrhom so našli 50-letnega Slovaka Vladimirja Štrbo, ki je bil že nad 8000 metri višine, v tako imenovanem območju smrti, ki je zlasti težavno zaradi redkega zraka oz. pomanjkanja kisika, kar lahko povzroči višinsko bolezen in smrt. Tam so našli tudi truplo 50-letnega Američana Rolanda Yearwooda. Na tibetanski strani, na 7500 metrih nadmorske višine, so našli še 54-letnega Avstralca Francesca Enrica Marchettija, ki naj bi se že spuščal, tudi zanj naj bi bila usodna višinska bolezen. Včeraj so šerpe opazile še truplo Indijca Ravija Kumarja, ki je zdrsnil kakih 200 metrov s poti; z Indijcem so izgubili stik kmalu po tem, ko je dosegel vrh. Njegovemu nepalskemu vodniku, ki je tako kot Kumar zbolel, se je uspelo privleči do baznega tabora na 8000 metrih, dobil je hude ozebline.



Konec aprila je Everest zahteval življenje znanega švicarskega alpinista Uelija Stecka, gora pa je v začetku maja vzela tudi 85-letnega Mina Bahadurja Sherchana, ki je poskušal spet osvojiti naziv najstarejšega človeka na vrhu.



Nepalske oblasti so letos izdale rekordnih 371 dovolilnic, vsaka stane 11.000 dolarjev. Letos je Everest z južne strani osvojilo več kot 120 plezalcev, okoli 80 jih je vrh doseglo s tibetanske smeri, več sto jih še čaka na vzpon, samo včeraj naj bi vrh osvojilo sto alpinistov. Junija se začne monsunsko obdobje in se konča spomladanska sezona osvajanja vrhov v Himalaji. Lani je gora vzela življenja petih alpinistov, vrh pa jih je osvojilo 640.