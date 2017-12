Na didžeja se je zrušil oder, pomoči mu ni bilo

PORTO ALEGRE – Na glasbenem festivalu v bližini Porta Alegra v Braziliji se je zaradi slabega vremena zgodila tragedija. Rejverska zabava je bila v polnem razmahu, ko je privršalo neurje. Močan veter in toča sta načela oder. Ta se je v nekem trenutku kar prelomil in porušil na didžeja Kaleba Freitasa. Takoj so ga odpeljali v bolnišnico, a je zaradi hudih poškodb glave umrl.

Rušenju odra sta sledila panika in stampedo kakšnih 5000 obiskovalcev.