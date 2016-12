Na božični večer rodila deklico in jo vrgla v reko

ZVORNIK – Torkovo jutro je bilo za prebivalce bosanskega Zvornika zelo črno. Po 24-urni iskalni akciji so v reki Drini namreč našli trupelce novorojenčka, ki ga je takoj po porodu mati vrgla v vodo, poroča Telegraf.

Dan pred tem so policisti zaradi domnevnega detomora prijeli 31-letno S. V. iz Zvornika, ki je poiskala zdravniško pomoč. Zdravniki so namreč posumili, da se je ženska po porodu otroka znebila in so zato obvestili policijo. Po njihovih informacijah je rodila v noči na 26. december, nato pa novorojenčka vrgla v Drino. Policisti so ob najdbi trupla ugotovili, da je šlo za deklico, poleg nje pa so iz vode izvlekli tudi posteljico.