Mučili sojetnika: obrili so ga in mu v anus tlačili milo in kumare

OSIJEK – Prestajanje kazni v zaporu v Osijeku je nekdanjemu zaporniku R. K. pustilo trajno bolečino. Jutarnji.hr poroča, da so se med njegovim 17-dnevnim prestajanjem kazni novembra 2013 nad njim spolno izživljali štirje sojetniki Danijel R., Dario K., Kristijan K. in Goran I. Danijel, pobudnik mučenja, je bil obsojen na pet let zapora, kazni pa se ne bodo izognili niti preostali trije.

»Med prestajanjem zaporne kazni sem bil nameščen v sobo z več zaporniki, ti pa so me poniževali in se nad mano izživljali. Slekli so me, odpeljali na stranišče in me obrili,« je povedal trpinčeni. V anus so mu vtikali mila, kumare in metlo. Med drugim so mu celo ejakulirali v usta. Mučenje se je ponavljalo vsak večer. Drugi zaporniki so vse to gledali in se nad tem naslajali.

Prvoobtoženi Danijel sicer trdi, da ni nič kriv in da ne želi biti žrtveno jagnje.