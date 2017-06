Mrtvo mamo 10 let skrivala

PARIZ – Truplo ženske, rojene leta 1927, so detektivi našli, ko so začeli preiskovati domnevno goljufijo njene 55-letne hčerke Véronique Coquelou. Ta je živela v hiši v slikoviti vasi Horsarrieu blizu mesta Pau na jugozahodu Francije, kjer so našli tudi posmrtne ostanke njene matere. »Truplo je skrivala v zamrzovalniku, da je mati umrla, ni povedala nikomur, mrliški list ni bil izdan,« so sporočili tožilci. Zamrzovalnik ni bil vključen v električno omrežje, služil je le kot skrivališče.



Osumljenka je policiji povedala, da je mati umrla pred sedmimi leti, preiskovalci pa so ugotovili, da je stroške, povezane z zdravstvom, zadnjikrat poravnala leta 2007, kar pomeni da je najbrž umrla že takrat. A kljub temu so ji še naprej nakazovali 1980 evrov pokojnine in druga socialna izplačila. Mati in hči sta živeli 300 kilometrov stran, blizu Toulousa, zato policija predvideva, da je hči ob selitvi v Horsarrieu julija lani s sabo vlekla tudi materino truplo.



V vozniško dovoljenje je namesto njene fotografije prilepila kar svojo, prav to pa je bil tudi povod za preiskavo. Ko so odprli skrinjo, so našli posmrtne ostanke, ovite v tkanino in prekrite s starimi oblačili. Truplo so že prepeljali na inštitut za sodno medicino, kjer bodo z obdukcijo ugotovili, ali je mati umrla naravne smrti ali ne.



Coqueloujeva sodeluje s preiskovalci, je povedal njen odvetnik Julien Chauvin: »Ničesar ne zanika, za zdaj prevzema vso odgovornost za svoja dejanja. Trudi se, da bi vse povedala, da bi njena družina dobila odgovore.« Policiji je sporočila, da je mati umrla naravne smrti, je še povedal odvetnik. Če jo bodo spoznali za krivo goljufije in skrunitve trupla, ji grozi do pet let zapora.