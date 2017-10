Mrtvo Kristino našli z zalepljenimi usti

PORODIN – V kraju Porodin so našli mrtvo Kristino Ilić. Alo poroča, da je umrla zaradi vbodnih ran v vrat. Truplo sta v mlaki krvi našla sin in vnuk ter takoj poklicala policijo. Na kraju zločina so ugotovili, da je bila hiša preiskana, zato predvidevajo, da so izginile dragocenosti in denar. Ženica se je namreč nedavno vrnila iz Nemčije v Srbijo, s seboj pa je prinesla tudi nemško pokojnino.

Storilce še iščejo.