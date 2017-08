Mrtvi Vito leto dni gnil v stanovanju

BEOGRAD – V 12-nadstropnem bloku v beograjskem naselju Kumodraž z okoli 80 stanovanji, so odkrili truplo moškega, ki je umrl že pred približno letom dni. Kot poroča Kurir, je pokojnik 82-letni Vitomir Marjanović. Ta je več kot desetletje živel sam, sosedje pa so ga poslednjič videli septembra lani. Truplo je bilo ob vdiranju v stanovanje povsem razpadlo, za njim so ostale le še kosti, ki so bile pokrite z odejo.

Eden od sosedov je povedal, da sta Vitova žena in hči umrli že davno, da pa ima še sestro, a nihče ne ve, kje živi: »Že septembra sem predpostavil, da se mu je nekaj zgodilo. Predlagal sem, da se vstopi v stanovanje, a je predsednik hišnega sveta temu nasprotoval. Prijavo smo podali tudi policistom, enkrat so bili tukaj tudi gasilci, ki so se dvignili do okna, a niso videli nič nenavadnega.«

Stanovalci so potarnali, da je v prvih mesecih precej zaudarjalo, celo neke žuželke so se pojavile, a nihče ni upal vstopiti. Šele ko se je pojavil solastnik stanovanja, ki je Vita večkrat iskal, a vedno neuspešno, so vdrli v stanovanje in odkrili, kako žalosten konec je doletel 82-letnika.