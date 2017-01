Mrtva osemletnica v torbi

LIMA – Perujska policija še išče človeka, ki je posilil in umoril komaj osemletno dekle, njeno truplo pa stlačil v potovalno torbo, ki so jo naslednjega dne našli mimoidoči. Nekateri mediji poročajo, da naj bi bili otroci v bližini univerze v osrednjem Peruju v mestu Huancayo. Poklicali so policijo, ta je potovalko odprla in zagledala grozljiv prizor.



Edith Paitan Quincho je bila z materjo na poti na zabavo na Osnovni šoli svetega Frančiška Asiškega, ko se je mama spomnila, da je pozabila knjigo, in se ponjo vrnila domov, dekle pa je šlo naprej samo. Njeno truplo so našli dan pozneje. Policija je potrdila, da je bila punčka posiljena in do smrti zadavljena z vrvjo, dobila je tudi močan udarec v glavo, saj je imela pod levim očesom veliko podplutbo. Dekličina mama, 30-letna Gudelia Quincho, ki je ločena in ima še tri otroke, je Edith opisala kot veselo dekle: »Rada je veliko plesala. Niti besede več ne morem izreči. Tako žalostna sem zaradi tega, kar je morala pretrpeti moja hči.«



Preiskava še poteka, storilca še iščejo, perujsko notranje ministrstvo je ponudilo 5600 evrov nagrade za informacije, na podlagi katerih bi policija aretirala posiljevalca in morilca. Notranji minister Carlos Basombrio je to pojasnil tako: »Ta primer me je zelo pretresel. Poskrbel bom, da bo napadalec kaznovan, zato smo se tudi odločili podeliti nagrado.«