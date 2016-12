Mrtva nevesta je v krsti oživela

PEKING – Družina s severa Kitajske je povsem naključno razkrila trgovca z ljudmi, ko so pri njem za 30.000 juanov (približno 4000 evrov) kupili krsto in truplo mladega dekleta, da bi jo pokopali ob sinu kot nevesto duha. Tradicija namreč dopušča staršem, da svoje otroke, ki so umrli še pred sklenitvijo zakona, poročijo po smrti, v obredu trupli pokopljejo skupaj, kar predstavlja poroko.



No, družina iz mesta Linzhou je prevzela truplo Zhao Mei, jo pred pogrebom preoblekla in položila v krsto, to pa so zabili z žeblji. Med pogrebom pa so doživeli šok, ko se je nenadoma iz krste zaslišalo trkanje in udarjanje. Prestrašeni starši so jo odprli in zagledali žrtev trgovca z ljudmi: gluhonemo in duševno zaostalo dekle je bilo še živo. Zhao so odpeljali v bolnišnico in poklicali policijo. Ta od Zhao Mei sicer ni mogla dobiti nobenih pomembnih informacij, a so vendarle izsledili in aretirati šest ljudi, ki so trgovali z ljudmi in so dekle prodali kot truplo. Zločinska skupina je izrabljala ženske za prostitucijo in jih prodajala kot neveste. Eden od prijetih, ki se piše Li, je priznal, da so Zhao omamili z močnimi pomirjevali, ki so jih raztopili v steklenici vode, preden so jo kot mrtvo dostavili družini. Policija je iz njihovih krempljev rešila še pet deklet, so sporočili in še, da je bil eden od aretiranih že obsojen zaradi trgovine z ljudmi. Šesterica je v priporu, kjer čakajo sojenje, osumljeni so poskusa umora.