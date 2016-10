Moža zabodla in ga hotela zadaviti s povodcem

ZAGREB – Hrvaško državno tožilstvo je 39-letno žensko obtožilo poskusa uboja, saj naj bi med zakonskim prepirom moža najprej zabodla, potem pa ga hotela še zadaviti s povodcem za psa.

Tožilstvo trdi, da ga je najprej s pestjo udarila v obraz tik pod levim očesom, nato pa pograbila kuhinjski nož in mu v spalnici zagrozila, da ga bo ubila. Mož jo je trdno prijel za roko, v kateri je držala nož, ona ga je ugriznila, a mu je nož vseeno uspelo odvzeti in jo vreči na posteljo. Takrat je rezilo spet našla in moža zabodla v prsni koš, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

V podrobnem opisu nevsakdanjega zakonskega prepira tožilstvo navaja, da je 39-letnica »vztrajala s ciljem usmrtiti svojega moža« še celo v trenutku, ko je pobegnil iz njune hiše. Takrat mu je okoli vratu vrgla povodec za psa ter se nanj obesila s silo telesa, da bi ga na ta način zadavila.

To ji kljub trudu ni uspelo. Ker pa vse to še ni bilo dovolj, je razbila steklo na vhodnih vratih, s tal pobrala oster del in ga zalučala proti možu. Ta se je pred njo skril na sosedovem dvorišču in tam počakal policijo ter reševalce.