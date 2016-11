Mož umorjene pobesnel: Dajem vam 30 dni, da najdete morilca!

BEOGRAD – Mož brutalno umorjene srbske pevke Jelene, Zoran Marjanović, ima dovolj. Po osmih mesecih policija še vedno ni uspela razrešiti krutega uločina, ki je pretresel Srbijo.

»Dovolj imam mrcvarjenja! Če v mesecu dni ne najdete morilca moje žene, bom ukrepal sam, da se ta agonija naposled le konča!« je napovedal. Marjanović, ki je nekaj časa celo veljal za glavnega osumljenca, je za srbski Kurir povedal, da nikakor ne more nadaljevati s svojim življenjem. Ko hodi s hčerko po parku, se ljudje obračajo in šepetajo za njegovim hrbtom.

Do sedaj je korektno sodeloval pri preiskavi, veljal je za mirnega in razumnega, zdaj pa so mu očitno popustili živci. »Prvič v vsem tem času je pošteno dvignil glas,« poročajo srbski mediji.