Moški zabodel 4 in 7 let stari hčerki, ženo pokončal s kladivom

DUNAJ – V Avstriji je 38-letni moški z nožem zabodel svoji štiri in sedem let stari hčerki, nato pa z nožem in kladivom napadel ženo in jo ubil. Po prihodu policije, ki so jo zaradi hrupa poklicali sosednje, je moški sodil še sebi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pristojne oblasti so 38-letnemu moškemu avgusta izdale prepoved približevanja družini, ker je bil nasilen do svoje 33-letne žene. Moški se je preselil k svojim staršem, vendar se je v soboto v zgodnjih jutranjih urah vrnil k družini v kraju Hohenems na zahodu Avstrije.

Po uboju svoje družine je moški storil samomor. »Domnevamo, da je po prihodu policije skočil skozi okno stanovanja, ki je v tretjem nadstropju,« je dejal preiskovalec Norbert Schwendinger.

Avstrijska policija ima sicer pristojnost, da od nasilnega člana družine zahteva, da se odseli. Ukrep je namenjen zaščiti družine.