Moški na delu v Sloveniji umrl od strahu, ko so cariniki potrkali na vrata

DOLINA – V mali vasi Dolina na Hrvaškem se je zgodila tragedija 64-letnika, ki si je svojo pokojnino zaslužil celo z delom v Sloveniji. Sosedje so ga prijavili, da ima v svojem stanovanju pretihotapljene cigarete in alkohol, in na obisk je prišla carina. Moški je po pripovedovanju vaščanov dobesedno umrl od strahu, ko so cariniki potrkali na njegova vrata, poroča 24sata.

Moški je odprl vrata, prebledel, nato pa omahnil po tleh. Carinika sta poklicala reševalce, vendar ti nesrečnika niso mogli rešiti.