Moški (25) padel z balkona

NIŠ – Moški (25) se je hudo poškodoval, ko je padel z balkona in pristal pri vhodu v stanovanjski blok. Na tleh je obležal nezavesten. Reševalci so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da ima resne poškodbe glave, poroča Telegraf.

Policija preverja, ali je šlo za nesrečo ali kaj drugega.