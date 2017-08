Morje, sonce in alkohol: pijani z gliserjem nasedli

POREČ –V petek ponoči, okoli pol ene ure zjutraj, je bila hrvaška pomorska policija obveščena o nesreči na morju.



Ugotovili so, da je gliser s štirimi ljudmi na krovu nasedel na otoček Barbaran pri Poreču. Po preiskavi na kraju so ugotovili, da je lastnik ladjice W. P. sunkovito obrnil gliser ter zapeljal na skalnat otoček, poroča 24sata. Štrije ljudje na krovu so državljani Avstrije, ki so bili že na videz močno pijani. Potem ko so morali prestati alkotest, so vozniku gliserja namerili 1,4 promila alkohola v krvi.

Poškodovan ni bil nihče, je pa nastala velika škoda na gliserju, še poročajo.