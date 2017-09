Morje naplavilo osem trupel pogrešanih mornarjev

SINGAPUR – Ameriška vojna mornarica je sporočila, da so našli vseh deset pogrešanih mornarjev z ameriškega rušilca, ki je pred tednom trčil s tankerjem v Singapurju. Preostalih osem trupel so našli v poplavljenih predelih ladje USS John S. McCain.

Francoska tiskovna agencija poroča, da so bili mornarji, ki so v nesreči izgubili življenja, stari med 20 in 39 leti.

Rušilec, oborožen z manevrirnimi raketami, je na poti na rutinski postanek v Singapurju trčil v tanker. Na boku ameriške ladje je nastala velika luknja, ki jo je zalila voda.



Ameriška vojna mornarica je takoj po nesreči ustavila vse operacije po svetu za 24 ur in napovedala revizijo sedme flote, ki je na programu danes.

Razrešili so poveljnika ameriške sedme flote Josepha Aucoina. Zdaj ji poveljuje kontraadmiral Phil Sawyer.