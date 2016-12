Morilka Martina je še 10 dni živela s trupli svoje družine

BÖHEIMKIRCHEN – Po končani obdukciji so v javnost prišle grozljive podrobnosti zločina v Avstriji , kjer je 35-letna Martina R. do smrti ustrelila svojo mater, brata in tri otroke, ko so spali.

Po zadnjih informacijah je s trupli živela celih 10 dni, saj je obdukcija pokazala, da so člani njene družine pomrli 20. in 21. novembra, ona pa čez 10 dni. Policija je trupla našla 1. decembra. Sumljiv je postal poslovodja Martininega brata Petra, ki je opazil, da možakarja že več dni ni v službo. Poleg tega je smrt svoje družine očitno načrtovala, saj je poklicala šolo in jih opravičila, češ da jim je umrla babica.

Policisti so že pred dnevi razkrili, da je na koncu storila samomor, o njenih motivih pa še vedno ni jasno veliko. Domnevno je imela psihične težave, v javnosti pa je vsakič nosila sončna očala in se z nikomer ni hotela pogovarjati. Tudi otrokom je prepovedala, da se pogovarjajo z drugimi. Družina je sicer živela v finančni stiski, saj so se zadolžili zaradi hiše. Martina je bila mama samohranilka, oče njenih otrok po ločitvi živi na Dunaju. Menda sta se še vedno prepirala glede skrbništva, saj sta oba hotela otroke le zase, poroča portal 24sata.