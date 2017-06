Morilec pobegnil v Slovenijo?

ZAGREB, LJUBLJANA – Potem ko je leta 2001 belgijski plačanec James Cappiau v Zagrebu umoril hrvaškega kralja poker avtomatov Vjeka Sliška, ga je na šefovskem položaju kriminalnega miljeja zamenjal njegov dobro prijatelj Vinko Žuljević - Klica. A tudi tako imenovani nekronani kralj zagrebškega primestja Sesvete ni dočakal naravne smrti, pred dvema letoma je postal žrtev umora. Ko se je vračal od jutranje maše, so ga le nekaj metrov od bencinske črpalke na zagrebški Glavni ulici obkolili neznanci. Ti so se do njegovega avtomobila pripeljali na motorjih, ga ustavili, izvlekli iz vozila in ga s strelnim orožjem prerešetali. Po umoru so pobegnili v neznano.



Umor še vedno velja za nerešenega, hrvaški policisti pa so zdaj za pomoč pri iskanju morilca prek slovenskih kolegov zaprosili tudi slovensko javnost. »Hrvaška policija išče informacije o več storilcih v povezavi z umorom, ki je bil izvršen 3. maja 2015 v kraju Sesvete. Na kraju storitve kaznivega dejanja je bil opažen moški, za katerega je bil na podlagi osebnega opisa izdelan fotorobot,« je sporočil tiskovni predstavnik slovenske policije Drago Menegalija.



Če bi kdo v fotografiji prepoznal enega od osumljencev za umor Klice, lahko to sporoči na telefonsko številko policije 113 ali na njihov anonimni telefon 080 1200. Še nekaj podatkov o tem moškem: star je od 30 do 40 let, visok 180 centimetrov, srednje postave in svetle polti. Ima kratke, rjave lase, počesane na desno stran, nizko čelo, rjave oči in rjave obrvi. Je brez gub okrog oči ali na čelu, koža na negovanem obrazu je gladka. Ima srednje velik nos in srednje velika ušesa.