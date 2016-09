Morale bi biti banane, pa niso bile. To so našli v zabojniku

SEVILLA – Na območju španskega mesta Sevilla so v tovoru, kjer bi morale biti banane, našli 900 kilogramov kokaina, sta danes sporočili španska in francoska policija, ki sta v začetku avgusta izvedli skupno operacijo proti trgovini z mamili. Tri Špance, ki so domnevno tihotapili drogo, so prijeli nekaj dni po zasegu kokaina. Preiskava sicer še poteka.

Dva zabojnika, v katerih naj bi bile banane, so po morju pretihotapili iz Kolumbije. Tovor so raztovorili v pristanišču v španskem kraju Algresias ter ga nato prepeljali v približno 180 kilometrov oddaljeno Sevillo, kjer so ga skrili v skladišče. Tam so ga našli policisti.

Novoustanovljena družba

V Sevilli so osumljenci ustanovili podjetje za uvoz banan, s čimer so želeli prikriti tihotapljenje. Družbo je vodil eden od osumljencev, ki jih je policija predala pristojnim oblastem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Aprila je bila sicer francoska služba za boj proti nezakoniti trgovini z mamili, ki deluje v okviru sodne policije, obveščena o trgovini s kokainom iz Kolumbije v Evropo. Njeni viri so jo obvestili tudi, kako poteka trgovina, francoski policisti pa so nato obvestili svoje španske kolege.