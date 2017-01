Monike (9) ni več, za njeno življenje so se borili dve uri

TOMICA – Svojci, sošolci in prijatelji še vedno ne morejo verjeti, da njihove Monike Zirdum ni več. Poročali smo, da je devetletnico v ponedeljek okoli 13. ure njen oče Josip našel mrtvo v družinski hiši v Tomici, nedaleč od Slavonskega Broda .

»Okoli 12. ure je poklicala mamo v službo in ji rekla, da jo boli glava. Ona je menila, da je to morda od mraza, saj nikoli prej ni tožila zaradi bolečin. Mama ji je rekla, naj se počasi pripravi za šolo, in upala, da gre le za začasen glavobol,« je za hrvaški portal 24sata povedal Monikin stric Ivica. Dejal je, da ima njegov brat še dve hčerki, Monika je bila najmlajša. Deklice so bile zelo samostojne, zato tudi te usodne ure očeta ni bilo doma, ampak je bil pri svojem težko bolnem očetu.

»Ko je prišel domov, je naletel na strašen prizor. Hčer je skušal oživiti, poklical je tudi reševalce, ki so prispeli v sedmih minutah. Vse svoje napore so vložili v to, da bi jo oživili, za njeno življenje so se borili dve uri. Njeno srce je celo začelo biti, vendar se je hitro spet ustavilo,« je v solzah povedal Ivica Zirdum.

Učenka tretjega razreda

Pred njihovo družinsko hišo je v teh dneh veliko ljudi. Nihče ne more verjeti, da Monike več ni, vsi o njej govorijo kot o ljubki deklici, uspešni učenki tretjega razreda osnovne šole v Podvinju. Tam je njeno mesto v klopi ostalo prazno.

Eden od žalujočih sosedov je povedal, da sta ponjo prišla prijateljica in njen oče, da bi se skupaj peljali v šolo, vendar se deklica na trkanje ni odzvala. Prijateljica se je vrnila v avtomobil in očetu rekla, da se je Monika verjetno odpeljala s kom drugim. Družinski prijatelj pa je dejal, da je bila dobrovoljna in prijazna deklica. »Žal mi je, da se je to zgodilo, boga prosim, da njenim staršem vlije dovolj moči, da bodo zdržali to veliko žalost.«

Zakaj je morala umreti?

Policija si je kraj smrti seveda ogledala, znakov nasilja niso našli, gasilci pa so pregledali vse kurilne naprave, a nepravilnosti menda niso ugotovili. Vzrok njene smrti bo razjasnila šele obdukcija.