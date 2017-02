Modri kit nagovarja najstnike k samomoru

Ruski starši so zgroženi nad igro, ki je obnorela najstnike: ta igralce vodi k samopoškodbam ter celo – v samomor! Modri kit, kakor se imenuje, se širi po družabnih omrežjih hitreje kot požar. Otroci pridejo v stik z njo na instagramu in ruski družabni mreži vkontakte. Njen zmagoslavni pohod se je začel januarja. Po spletu so začele krožiti risbe kitov, ob katerih so bila zapisana skrivnostna gesla kot # modrikit, #zbudimeob4.20, 3semvigri, #tihi dom in podobno. Klik na geslo uporabnika popelje na stran katere od skupin igralcev modrega kita. Tu se z njim poveže vodja. Sprva si vodja in žrtev le dopisujeta – prvi poskuša o igralcu dobiti čim več informacij. Nato mu začne dajati različne naloge, s katerimi preizkuša njegov pogum. Začne se z nedolžnimi zadolžitvami: vodja denimo naroči, da si mora igralec narisati na roko kita. Nadaljuje se z vedno hujšimi napotki, podkrepljenimi z grožnjami, da se mu bodo glavni pri igri maščevali, če jih ne bo ubogal.



Priljubljenost smrtonosne igre je strašljiva: potem ko so prejšnji teden zaradi pozornih sošolcev, ki so opazili dekličino porezano roko, iz igre rešili 13-letno Julijo Č. iz Krasnojarska, so se primera lotili preiskovalci. Ti so ugotovili, da je zgolj na Julijini šoli v nevarno igro vpletenih kar 33 otrok.



Ruski mediji zdaj staršem svetujejo posebne varnostne ukrepe. Priporočajo, naj otroke poučijo, da na družabnih omrežjih ne smejo govoriti z neznanci, da ne smejo v spletnih klepetalnicah nikdar nikomur razkriti, kdo so in kje živijo, in naj z neznanci ne delijo fotografij sebe ali svojih bližnjih. Preiskava še poteka, podrobno število igralcev in otrok, ki so naredili samomor, sledeč spletnim navodilom, pa še ni znano.



Kot opozarjajo pristojni organi, še zdaleč ni nevarna le vpletenost v igro. Nevarni so tudi tako imenovani lažni rešitelji. Ti k otroku pristopijo v vlogi reševalcev, a po navodilu upravljalcev igre, ko začutijo, da z otrokom ne morejo več manipulirati. Nato igro prevzame lažni reševalec in poskuša otroka spraviti nazaj k igranju.



Modri kit ni prva spletna igra smrti, ki je obsedla ruske najstnike. Policisti so pred časom že aretirali administratorja podobno smrtonosne igre z mladimi umi.



»Osemletni hčerki sem predstavila spletno igro rožnati poni. V njej rožnati poni skače po travi in daje različne naloge,« je medijem razkrila mlada mama iz Kijeva. »Ni mi padlo na pamet, da bi preverjala, kakšne naloge dobiva deklica. Le kakšno nevarnost lahko pomeni rožnati poni?« Nato je nekega dne po naključju opazila, kaj piše njeni hčerkici ljubek spletni lik, in se zgrozila. »Bi rada, da bi te imel poni rad? Torej ne povej mami, midva morava imeti svoje skrivnosti,« se je glasilo eno od sporočil. V zadnjem sporočilu je poni otroku svetoval, naj zleze na okensko polico. »Seveda sem igro pri priči izbrisala. Še danes me, kadar pomislim na ta dogodek, postane na smrt strah. Razumete, še igrače za otroke so postale nevarne,« je sklenila prestrašena mama.