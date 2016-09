Mobilni telefoni: novo orožje džihadistov

NEW YORK – Kot kaže, so mobilni telefoni novo »orožje« teroristov. Ahmad Khan Rahani (28), osumljen bombnega napada v New Yorku in New Jerseyju, naj bi za aktivacijo bomb uporabil mobilni telefon. Varnostnim službam to predstavlja nov razlog za zaskrbljenost, saj naj bi bilo povsem enostavno spremeniti telefon v improvizirani detonator.

Prave rešitve za to težavo ni, saj so mobilniki dostopni vsem, z manjšimi popravki pa lahko postanejo zelo nevarna naprava. Edina rešitev bi bila onemogočiti mobilni signal, kar pa bi bilo seveda zelo težko in bi imelo velike posledice.

Mediji še poročajo, da trenutno še ni rešitve, ki bi preprečila teroristične napade, ne da bi ogrožali življenje civilistov.