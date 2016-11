Mladoletnik pri osnovi šoli z avtom pokosil šest deklic

BOR – Nesreča ne počiva in le trenutek je dovolj za katastrofo. Nedavno je hudo nesrečo zagrešil 17-letnik, ki je pred pol leta prišel do izpita. Med vožnjo je fant izgubil nadzor nad vozilom in trčil v skupino deklet, starih 13 in 14 let, ki so skupaj stale na pločniku. Vse skupaj se je zgodilo pri osnovni šoli Dušana Radovića v Srbiji. Po nesreči je mladoletnik pobegnil s kraja, a se je kasneje v spremstvu očeta vrnil na kraj.

Eno od deklet je huje ranjena, medtem ko so jo ostal odnesle z lažjimi poškodbami, poroča Blic.