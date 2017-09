Mladoletnicam je pošiljal fotografije svojih genitalij

BURTON – Kevin Collins (44) je, kot pravi, ker je bil osamljen, po telefonu pošiljal fotografije svojih genitalij trem dekletom, starim 11, 12 in 14 let. Pošiljal jim je tudi opolzka sporočila in jih prosil za fotografije, na katerih bi bile gole.

Toda dekleta niso bila prava, Kevinu je namreč nastavila past ena izmed neprofitnih organizacij, ki se bori proti pedofilom. Z lažnimi profili so ga tako ujeli, sodišče pa ga je obsodilo na eno leto zapora.