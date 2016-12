Mladoletni migranti naj bi posilili fantka

UPPSALA – Na Švedskem se je zgodil hud zločin. Skupina petih najstnikov naj bi se grdo znesla nad fantom, ki pravi, da naj bi bil celo posiljen, mučenje pa naj bi trajalo več kot eno uro.

V hladni oktobrski noči so ga obkrožili fantje, stari 16 in 17 let, in ga zvlekli v bližnji gozd na območju Uppsale. Žrtev, ki je mlajša od 15 let, trdi, da so ga starejši fantje tam ustrahovali, pljuvali in ga večkrat posilili. Vse skupaj naj bi bilo tudi posneto, posnetek pa je potem zakrožil po spletu.

Vsi vpleteni so afganistanski priseljenci, prosilci za azil. Žrtev naj bi napadalce poznala že od prej, a mladoletna tolpa vse njegove navedbe zavrača. Eden trdi celo, da ga takrat ni bilo zraven, čeprav so vsi skupaj obtoženi posilstva otroka, poroča Daily Star.