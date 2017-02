Mlado dekle zaradi sošolk končalo svoje življenje?

Kam poklicati, ko se znajdem v stiski Če se znajdete v stiski, ne omahujte. Prosite prijatelje za pomoč, zaupajte se nekomu. Če se lažje zaupate drugim, lahko to storite na naslednjih telefonskih številkah: – TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111

– Zaupni telefon Samarijan 116 123

– Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana od 19. do 7. ure, 01 520 9900