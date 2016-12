Mladi nogometaši so morali goli na masaže

Pedofilski nogometni škandal, ki pretresa Veliko Britanijo, dobiva nove razsežnosti. Legenda Southamptona, 48-letni Anglež Matt Le Tissier, ki je za ta klub v 14 letih odigral več kot 400 tekem, je razkril, da je moral, ko je bil še deček, na gole masaže k Bobu Higginsu, tedanjemu trenerju in skavtu.



Zdaj 63-letni Higgins je bil v 80. letih prejšnjega stoletja Southamptonov lovec na talente, odkril je tudi golgeterja Alana Shearerja. Otoški mediji poročajo, da je policija proti Higginsu že sprožila preiskavo. Med tistimi, ki nad policijsko preiskavo niso presenečeni, je Le Tissier. »Vsi so bili goli, drug za drugim smo morali leči na posteljo in vsakega je zmasiral. Bilo je zelo neprijetno,« je Le Tissier povedal za BBC in dodal, da nima občutka, da ga je Higgins zlorabil, da pa je pozneje doumel, da je bilo to narobe. »Kot deček vidiš, da tudi drugi to počno, in misliš, da je to normalno. A ni, bilo je zelo narobe. Ko se zdaj tega spomnim, mi gre na bruhanje,« je še povedal Le Tissier.



Leta 1997 je Higgins odšel iz Southamptona, za sabo pa pustil otroke, ki nikdar ne bodo pozabili, kaj je naredil. Leta 1992 se je na sodišču zagovarjal zaradi osmih spolnih napadov, med katerimi ni bilo posilstva, a ga je sodišče vseh obtožb oprostilo. Ali bo tudi druge, bo pokazal čas. Leta so umazanijo pometali pod preprogo, zdaj pa vse počasi prihaja na dan.



Pred tremi tedni je nekdanji branilec Crewa, 43-letni Andy Woodward, povedal, da je bil kot mlad nogometaš žrtev spolne zlorabe. Od takrat je o tem spregovorilo več kot 20 nekdanjih nogometašev. Nogometna zveza je sporočila, da je sprožila notranjo preiskavo, tudi policisti 18 policijskih postaj po vsej Veliki Britaniji preiskujejo prijave več kot 350 ljudi, domnevnih žrtev pedofilije v 55 amaterskih in profesionalnih klubih na Otoku v zadnjih 30 letih. O zlorabi je spregovoril nekdanji igralec Charltona, 50-letni Russell Davy, ki je leta 1986 od nogometne zveze pisno prosil za pomoč in opozoril na umazanije, ki jih dela Eddie Heath. Pisal je tudi oblastem in podrobno opisal, kako ga je zalezoval in izkoriščal zloglasni Heath, tedaj skavt pri Chelseaju. Dve polni strani Heathovih dejanj je popisal, odgovora ni dobil nikoli. »Tiho sem bil 30 let, niti besede o tem nisem spregovoril. Ko pa je tema postala aktualna, sem bil v krču, vsakič, ko vidim Heatha na televiziji ali na fotografiji, zajočem od hudega. Ne vem, koliko žrtev je še, lahko jih je na stotine,« pravi Davy, ki ga je Heath zlorabljal pod prho. »Po treningu sem ostajal, da bi še dodatno vadil nekaj elementov igre, Heath pa je to izkoristil za svoje umazanije. Dobil me je na samem, po treningu je prišel pod tuš, bilo me je tako strah, da sem oledenel. Zaradi njega sem se počutil umazano,« pravi Davy.