Mladi nogometaš umrl v hudi nesreči

GRBLJE – Mladi Damir Košuta je umrl v torkovi nesreči v Grblju (Črna Gora). Po poročanju Blica, so bili z 22-letnim nogometašem v renault cliotu, ki je iz neznanega razloga trčil v kombi poln francoskih turistov, še Matija Božanović in Japonec Šodai Nišikava. Vsi trije so člani nogometnega kluba iz Petrovcev.

Poškodovanih je tudi več francoskih turistov.