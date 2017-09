Mladenič (21) se je zbudil v krvi, z zlomljenim nosom in ličnico

DARESBURY – Minuli konec tedna se je Jimmy Leggett s prijatelji odpravil na glasbeni festival v britanskem Daresburyju. Tam se je 21-letni mladenič imenitno zabaval, potem pa se je znašel v bolnišnici.



»Ne spomnim se, kaj se je zgodilo. Ne spomnim se, da sem bil v bolnišnici,« je pozneje povedal Jimmy. »Spomnim se, da sem se gledal v ogledalo in nisem prepoznal lastnega obraza.« Po prihodu v bolnišnico Aintree je dobil 40 šivov na obrazu in približno 10 pod brado. Imel je zlomljen nos, zlomljeno ličnico in očesno votlino. Zdravniki so mu povedali, da obstaja verjetnost, da bo izgubil vid na levem očesu. »K zdravniku se moram vrniti, da mi odstranijo šive. Potem ko bo popustila oteklina, bodo vedeli, ali potrebujem dodatne operacije ali ne. A je kar očitno, da jih bom. Moje oko je še vedno vneto, zato ne vem, ali bom videl. Možnosti naj bi bile 50-odstotne.«

Najbolj bizarno je, da še vedno ni znano, kako se je poškodoval. Ugiba, ali ga je kdo udaril s steklenico. A kljub vsemu je Jimmy povedal, da komaj čaka prihodnje leto, ko se bo lahko vrnil na glasbeni festival. »Letos sem bil na Creamfieldsu prvič, to je bil najboljši festival, kar sem jih obiskal. Naslednje leto se zagotovo vrnem. Ne bom pustil, da mi to pokvari navdušenje.« No, lokalna policija je povedala, da so letos med prireditvijo aretirali več kot 150 ljudi, večino zaradi zlorabe drog. Preiskava zaradi napada na Jimmyja še poteka.