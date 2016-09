Misterij: pred kom je bežal in zakaj je umrl na pločniku?

KARLOVEC – Policisti še vedno ne vedo, kaj se je zgodilo z mladeničem, ki so ga včeraj zgodaj zjutraj našli mrtvega na pločniku v naselju Luščić. Čeprav je znano, da gre za 23-letnega Tomislava Blaževića, ni jasno, kaj se je z njim zgodilo in zakaj je umrl.

Sorodniki so dejali, da je bil dober in mirne narave. Vzgojila sta ga oče in babica, ker je ostal brez mame. Po poklicu je bil pek, a zaposlen ni bil. Njegova družina živi v naselju Logorište, on pa je bival v stanovanju v Grabriku, v naselju tik ob četrti Luščić.

Odprta zadrga, a niti kapljice krvi

Na pločniku pred blokom je njegovo truplo zgodaj zjutraj našel stanovalec, ki se je odpravil na delo. Ležal je na hrbtu, razširjenih rok, noge je imel skupaj. Oblečene je imel kavbojke, majico in jakno. Ob njem sta ležala nahrbtnik in mobitel. Eno supergo je imel na nogi, druga je ležala malo stran.

Kako in kdaj točno je umrl? Kaj je tam počel? S kom je bil? To so glavna vprašanja, s katerimi se zdaj ukvarja policija. Edina stvar, ki je trenutno gotova, je ta, da je mladenič umrl zaradi nasilja.

»Videl sem, da je imel odprt pas in zadrgo na hlačah. Hlače je imel potegnjene malo čez bok, toliko, da so se videle spodnjice. Videl nisem niti kaplje krvi,« je strašen prizor na pločniku opisal moški, ki je prvi ugledal truplo.

Da na truplu ni bilo ran, so potrdili tudi policisti. Našli pa so večje število hematomov.

Na begu? Pred kom?

Medtem ko so policisti opravljali ogled kraja dogodka, so stanovalci opisali, kaj se je ponoči dogajalo. Med 1. in 4. uro ponoči naj bi nekdo pozvonil na približno deset zvoncev.

»Nekdo je pozvonil okoli enih. Žena Mirjana je pogledala skozi okno in ga videla. Prišel je do našega vhoda in zvonil. Nato je izginil izpod našega okna in se umaknil za zgradbo. Delovalo je, kot da pred nekom beži, a videti ni bilo nikogar. Ni tekel, hodil je mirno, a videti je bilo, kot da je paničen, prestrašen. Nosil je nahrbtnik v roki je imel svetilko. Žena je vprašala, ali ga kdo lovi, jaz pa sem ji dejal, da ni nikogar. Bil je prestrašen, a ne vem, kdo bi ga lahko tako prestrašil,« je dejal eden izmed sosedov.