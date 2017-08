Mislili so, da sta bila umorjena, a posnetek je razkril resnico

HURGADA – Pred dnevi so v egiptovskem letovišču Hurgada v bazenu zasebne vile našli trupli zakonskega para, žensko irskega in ameriškega porekla ter njenega egiptovskega moža, za katera so policisti sumili, da sta bila utopljena in umorjena.

A kar je razkrila kamera, ki je posnela dogajanje usodnega večera, je povsem šokiralo policiste in tudi njune prijatelje ter znance. Izkazalo se je namreč, da sta naredila samomor.

Eden izmed zakoncev naj bi dejal, da je to njuna zadnja skupna noč na tem svetu, naslednji dan pa bosta angela v nebesih. »Najini duši nista srečni na tem svetu, zato zaslužita, da srečno živita v večnem življenju.«