Mislila je, da ima doma princa na belem konju. Potem pa je potrkala policija

IPSWICH – Vsak upa, da bo zakon kot iz pravljice. Včasih se tako tudi zgodi. Kdaj pa skupno življenje postane prava nočna mora. To je na svoji koži občutila Britanka, ki je mislila, da je v zakonski jarem skočil s poštenim, ljubečim možem. Nato pa je spoznala, da gre za spolnega prestopnika, ki jo je skrivaj drogiral in posilil v spanju, poroča Internation Business Times.

Catrina Young (28) je verjela, da bo zakon s Christopherjem Landerjem uspešnica. Njene sanje so se razblinile, ko je v njun dom v Ipswichu prišla policija. Prijeli so ga zaradi suma, da poseduje otroško pornografijo. Računalnik so mu zasegli, Youngova pa je bila prepričana, da so zagrešili napako. Po nekaj tednih, ko je bil Lander v priporu, se je policija vrnila k njej domov in ji razkrila nekaj, česar ni mogla verjeti.

Žrtev: Gabila se mi je misel na to

Vprašali so jo, ali sta se kdaj šla spolno igrico, pri kateri mora igrati mrtvo žensko. Sprva ji ni bilo jasno, kaj želijo od nje, nato pa je dejala, da nista in da sta imela popolnoma normalno spolno življenje. Potem pa so ji povedali, da verjamejo, da jo je med spanjem posiljeval. »Nisem mogla verjeti. Gabila se mi je misel, da bi lahko kaj takega počel,« je pojasnila. Na koncu je našla pomirjevala, ki jih je verjetno uporabil. Velikokrat se je počutila izčrpano, zaradi česar je šla prej v posteljo. Tudi kuhal je zanjo in ji dajal tople napitke pred spanjem. A za teste na droge je bilo že predaleč od dogodkov.

Lanskega maja je Lander priznal številna dejanja: od posilstva, nagovarjanja otroka k spolnemu dejanju, spolnega napada na otroka, grožnje s smrtjo, ustvarjanje fotomateriala pomanjkljivo oblečenih otrok in drugo. Sodišče ga je spoznalo za krivega in ga za 12 let poslalo v zapor. On bo svojo kazen odsedel, Youngovi pa so ostale travme, ki so jo zaznamovale za vse življenje. Za prej omenjeni mediji je povedala, da kazen ni dovolj dolga.