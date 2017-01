Misico s kislino  polil po obrazu

RIM – Nekdanja tekmovalka izbora Miss Italije za miss sveta bi lahko oslepela: njen bivši jo je namreč po obrazu polil s kislino, zaradi česar bo lepotica potrebovala plastično operacijo.



Gessica Notaro, ki je delala kot televizijska napovedovalka, naj bi bila žrtev nekdanjega partnerja, ki jo je nadlegoval in zasledoval, ko je končala njuno zvezo; 29-letni Jorge Edson Tavares, ki ga je policija že prijela in je v priporu, napad zanika in zatrjuje, da ima za tisti čas alibi.



Časnik La Stampa poroča, da ima 28-letnica hude opekline obraza, poškodovano ima tudi eno oko. Zdravi se v bolnišnici v Ceseni, zdravniki pa se bojijo, da lahko izgubi vid. »Njeno življenje ni ogroženo, rane pa so obsežne. Kako hudo je, bomo vedeli v nekaj dnevih,« pravijo zdravniki. V grozljivem napadu pred njenim domom je storilec Notarovi poškodoval tudi kolk in nogi.



Gessica je bila leta 2007 finalistka lepotnega izbora za miss Italije, potem pa je začela delati na televiziji. Tavaresa je spoznala v akvariju v Riminiju na Jadranski obali, kjer sta skupaj delala v šovu z delfini; lepotica je bila tam od leta 2014 dreserka delfinov. Italijanski mediji poročajo, da je Tavares, po rodu z Zelenortskih otokov, Gessico nadlegoval, potem ko je avgusta končala njuno dveletno zvezo. Gessica ga je prijavila na policiji, izrekli so mu prepoved približevanja, a se je očitno ni držal. Mediji poročajo, da je skrit prežal v bližini njenega stanovanja v Riminiju; ko je prišla domov, jo je poklical, ko se je obrnila, pa jo je polil s kislino. Tekočina ji je ožgala obraz, oči, lasišče.



Neka njena prijateljica je za časnik La Repubblica povedala: »Vedno je bila nasmejana, vselej je bila optimistična. Dogodek je njeno mamo povsem uničil.«



Podoben napad se je zgodil leta 2013, ko sta moška kislino pljusknila v odvetnico; najel ju je njen nekdanji partner in jima plačal, da sta jo poškodovala. Naročnika Luca Varanija so obsodili na 20 let zapora zaradi poskusa umora, napadalca sta dobila po dvanajst let ječe.