Mirno odšel v trgovino: v rokah imel krvav nož in glavo mame Tine

PORTLAND – Joshua Lee Webb (36) je obtožen umora svoje matere Tine Marie Webb (59) ter poskusa uboja Michaela Wagnera (66), zaposlenega v trgovini, ki po poškodbah okreva v bolnišnici. Morilec se je namreč sredi trgovine prikazal okrvavljen in s človeško glavo v rokah. Trenutek zatem je napadel z nožem tam zaposlenega Wagnerja.

Ranjeni trgovec in njegov sodelavec sta Webba ustavila do prihoda policije. Kot poročajo tuji mediji, so nekako v istem času policisti dobili obvestilo o umoru v hiši Webbovih. Tam jih je čakal grozljiv prizor – truplo brez glave. Izkazalo se je, da gre za Webbovo mater, s katero sta živela skupaj.

Ni še znano, kaj je bil povod za takšno grozljivo dejanje.