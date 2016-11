Mesto šokirala smrt 13-letnika: ustrelil se je z očetovo pištolo

VLASOTINCE – Trinajstletni deček je v torek okoli 13. ure izgubil življenje, ko se je po nesreči ustrelil z očetovo pištolo, poroča Kurir.

Policisti so ugotovili, da se je učenec šestega razreda osnovne šole najverjetneje igral s pištolo, ko se je pripetila smrtonosna nesreča. Njegov oče D. K. ima še dva otroka, družina pa naj bi živela srečno življenje, zaradi česar izključujejo možnost samomora.

Priče so slišale dva strela, zato policisti predvidevajo, da je fantek najprej pištolo sprožil enkrat, kar ga je tako prestrašilo, da je po nesreči ustrelil še enkrat. To je bilo zanj usodno. Čeprav so reševalci v zelo kratkem času posredovali na kraju nesreče, dečku niso mogli več pomagati.

Nesreča se je zgodila le par dni po tem, ko je praznoval svoj 13. rojstni dan.