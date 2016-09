Mestni eksploziji pretresli Ameriko

NEW YORK – Silovita eksplozija je v soboto ob 20.30 po lokalnem času (ob 2.30 po srednjeevropskem) stresla Manhattan, odjeknila je na 23. ulici, med šesto in sedmo avenijo. Zgodilo se je le nekaj ur zatem, ko je v New Jerseyju razneslo bombo v smetnjaku, zaradi česar so odpovedali dobrodelni tek za veterane. V prvi eksploziji ni bilo ranjenih, prav tako ne materialne škode. Drugače je bilo na Manhattnu, natančneje v soseski Chelsea, kjer je bilo ranjenih najmanj 29 ljudi, stanje enega človeka pa naj bi bilo resno. Ljudje so se razbežali iz restavracij in trgovin, neka priča je povedala, da je bilo kot vulkan, območje so kmalu obkolile policijske in gasilske enote, v preiskavi sodelujejo tudi zvezne policijske agencije. Mestne oblasti so zaradi preiskave zaprle promet s podzemno železnico in avtobusi v neposredni bližini.



Eksplozija, zaradi katere je popokalo veliko šip, je bila oglušujoča, odjeknila je pred zgradbo, v kateri je združenje slepih. Newyorški župan Bill de Blasio je povedal, da gre najverjetneje za naklepno dejanje, dokazov, da gre za terorizem, pa še ni. Ne vedo, ali sta eksploziji povezani. »Ne glede na vzrok in namen se Newyorčani ne bomo pustili ustrahovati. Nikomur ne bomo dovolili, da bo spremenil naša življenja, tega, kdo smo,« je izjavil župan.



Predstavnik gasilcev Daniel Nigro je povedal, da so 24 ljudi prepeljali v bolnišnico, večina ran je od stekla. Chris Gonzalez, ki je v New York prišel na izlet iz Dallasa, je ravno večerjal s prijatelji v bližnji restavraciji, ko je počilo. »Čutili smo jo, slišali, v restavraciji je nastala smrtna tišina,« je povedal 26-letnik. Rudy Alcide, varnostnik v nočnem klubu Vanity, je najprej mislil, da je padlo nekaj velikega: »Močan hrup je bil, vse se je streslo, bilo je grozno.«



Nekaj ulic stran, na 27. ulici, so našli sumljiv paket, ekonom lonec, na katerega so bili pritrjeni mobilni telefon in žice, sumljivo napravo, ki je bila v plastični vrečki, pa so v nedeljskih jutranjih urah varno odstranili. Ali je povezana z eksplozijo na Manhattnu, še ni znano. Prav take naprave, torej ekonom lonce, so uporabili v bombnem napadu na bostonski maraton leta 2013.