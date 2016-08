Mesec dni preživela v divjini

Štiri tedne je Čehinja preživela v odročni koči na Novi Zelandiji, potem ko je njen partner s pečine padel v smrt. Pavlína Pížová, stara je 33 let, je preživela silovite snežne nevihte in gazila po do pasu visokem snegu, da je prišla do čuvarjeve koče ob jezeru Mackenzie, kjer je poiskala zavetje. Bila je sama, njen 27-letni partner Ondrej Petr je umrl v s snegom pokritih Južnih Alpah, 60 kilometrov od Queenstowna. Zdrsnilo mu je in s pečine je omahnil v smrt le dva dneva po tem, ko je močno sneženje zakrilo markacije. Ujel se je med skale in vejevje, Pavlina mu ni mogla pomagati. Slišala je njegov zadnji dih, prvo noč ni šla nikamor, ker je hotela biti ob njem, kot je dejala in dodala: »In ker zaradi vremena nisem mogla nikamor.« Naslednjega dne se je odpravila naprej, a do koče ji ni uspelo priti, noč, ko so se temperature spustile pod ledišče, je bila prisiljena preživeti zunaj. Končno je prišla do koče, v kateri je preživela štiri tedne, zaradi zime so bile poti namreč zaprte, z radiem pa ni znala delati, ker so bila navodila v angleščini. Rešili so jo v sredo, včeraj pa je že stopila pred medije. Reševalci so tudi že našli Ondrejevo truplo.



»Lahko si predstavljate, kako grozni so bili zadnji štirje tedni, zame, za mojo in partnerjevo družino,« je dejala in povedala, kaj se je dogajalo. »Bilo je težko, močno je snežilo, noč sva morala preživeti zunaj, do koče nisva mogla. Ko sva hotela priti do tja, je partner padel in umrl. Po njegovi smrti sem dve noči spala zunaj, preden sem prišla do koče. Bilo je veliko snega, do pasu mi je bil, vse markacije so bile zakrite, poiskati sem morala svojo pot. Bila sem prezebla, izčrpana, imela sem ozebline na nogah.«



Da je prišla v kočo, je razbila šipo. Potem je v sneg s pepelom izpisala velik H za help, na pomoč. V koči so štiri postelje, kotliček, kamin, nekaj hrane in pločevinka kave. Fizično in psihično je bila izčrpana, zato je ostala. »Nekajkrat sem poskušala naprej, a me je bilo strah in snega je bilo res veliko, zato sem ostala,« pravi Pavlina, ki se zahvaljuje češkemu konzulatu. Ta je namreč obvestil policijo, ki je našla njun avto na parkirišču pred začetkom 32-kilometrske poti, potem pa še Pavlino. Pogrešil ju ni nihče, saj nikomur nista povedala, da nameravata na pohod. Če bi imela lavinsko žolno, bi jo našli hitreje, pravijo gorski reševalci in še, da sta zaradi snega zašla s poti. »Dobro je bilo, da je ostala v koči, ker je neizkušena in je obstajala nevarnost plazov,« pravijo. Par je bil na Novi Zelandiji na delovnih počitnicah od januarja, in čeprav sta imela nekaj izkušenj s pohodništvom in sta bila relativno dobro opremljena, sta se znašla v ekstremnih razmerah, pravijo reševalci.