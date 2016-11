Meščani v šoku: blizu železniške postaje odkrili mrtvo 16-letnico

KOŠKA – V ponedeljek okoli 7. ure so v bližini železniške postaje v mestu Koška na Hrvaškem odkrili truplo 16-letnice, poroča jutarnji.hr.

Policiste so o odkritju obvestili dijaki na poti v šolo, sumijo pa, da je dekle umrlo nasilne smrti. Šlo naj bi za A. B. iz Koške, za katero znanci pravijo, da je bila mirno in prijetno dekle s stalno družbo, s katero je preživljala prosti čas. Njeni someščani so seveda zgroženi in prestrašeni, policija pa zadevo intenzivno raziskuje.