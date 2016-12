Merklova: Moril je prosilec za azil

BERLIN – Nemška kanclerka Angela Merkel je danes dejala, da je bil napad v Berlinu v ponedeljek zvečer teroristično dejanje, ki ga je verjetno zagrešil prosilec za azil. »To je bil zelo težek dan,« je danes v izjavi za javnost vidno pretresena dejala kanclerka.

Morilec od države zahteval zaščito

»Glede na to, kar vemo, moramo domnevati, da je bil to teroristični napad,» je po poročanju tujih tiskovnih agencij dodala Angela Merkel v prvem odzivu na napad, ki je terjal 12 smrtnih žrtev. »Vem, da bomo težko prenesli, če se bo potrdilo, da je napad izvedla oseba, ki je od Nemčije zahtevala zaščito in azil,« je dodala.

Kanclerka je izrekla sožalje sorodnikom žrtev in napovedala, da bo še danes obiskala kraj napada. Napovedala je tudi sejo sveta za nacionalno varnost, hkrati pa je državljane pozvala, naj ne dopustijo, da bi jih strah ohromil. Izrazila je upanje, da bodo Nemci našli moči, da bodo naprej živeli svoje življenje.

Minister že napoveduje varnostne ukrepe

Nemški notranji minister Thomas de Maiziere se je že pred tem zavzel za to, da božični sejmi v Nemčiji ob ustreznih varnostnih ukrepih ostanejo odprti. »Ne glede na to, kaj bomo ugotovili glede motivov in namenov napadalca, si ne smemo pustiti vzeti svoje svobode,« je v sporočilu zapisal de Maiziere. V Berlinu so danes tudi sporočili, da je bil Poljak, ki so ga našli v tovornjaku, ki je v ponedeljek zvečer zapeljal v množico na božični tržnici, ustreljen.

Glavni osumljenec za napad je 23-letni Naved B., begunec, ki naj bi bil v Nemčijo lani po balkanski migrantski poti prispel iz Pakistana in je živel v begunskem centru. Policiji je bil znan zaradi manjših prekrškov, niso pa ga povezovali z radikalnim islamom.

Policija ga je ujela nekaj kilometrov od kraja dogodka, potem ko so priče policistom povedale, da je voznik tovornjaka, ki je zapeljal v množico, pobegnil.