Med sadomazom se je ponesreči obesila

SUSSEX - Sosedje so naleteli na grozljivi prizor, ko so vstopili v stanovanje Zoe O'Brien in jo našli mrtvo. V kočljivi pozi je skušala uprizoriti seksi akcijo, se med tem fotografirati, a se je vse skupaj tako izjalovilo, da je bil konec celo tragičen.

Kot poroča Mirror se je 39-letnica navduševala nad vezanjem in sadomazom, zadnja vroča akcija pa se je tako zelo ponesrečila, da se je obesila. Njeno truplo so sosedje našli, ko so postali zaskrbljeni, ker je nekaj dni niso nikjer opazili. Na kraju prizorišča so našli tudi daljinski upravljalnik, fotoaparat in računalnik, ki so razkrili, kaj se je dogajalo v zadnjih minutah pred smrtjo.