Med novoletnim kopanjem utonila moška

REKA – Med novoletnim kopanjem na hrvaški Reki sta se utopila dva moška, je sporočila lokalna policijska uprava. Nesreči je najverjetneje botrovalo slabo vreme, saj je pihal močan jugo, morje pa je bilo razburkano.

Novoletno kopanje na Pećinah pred hotelom Jadran v središču Reke je bilo tokrat organizirano četrtič, udeležilo pa se ga je 15 ljudi. Zaradi razburkanega morja so se sicer odpovedali kopanju, so se pa nekateri vseeno prijeli za roke in stopili v morje. Valovi so bili tako močni, da so jih odnesli. Dva sta se utopila, več pa se jih je poškodovalo.

V reševanju so sodelovali tudi gasilci.