Med grobovi županu prerezal vrat

MOUSCRON — V ponedeljek zvečer je na pokopališču Lowingen ženska odkrila truplo svojega 74-letnega moža Alfreda Gadenna, ki je bil lokalni pogrebnik in župan mesta Mouscron. Med grobove je odšel, da bi čez noč zaprl vhod na pokopališče, a se ni vrnil domov.

74 let starega župana je našla žena.

Mouscron je belgijsko industrijsko mesto s 57.000 prebivalci v bližini francoskega Lilla. Županova smrt je silovito odjeknila, odzval se je celo premier države in izrazil ogorčenje nad smrtjo nekdanjega državnega pravnika. Po informacijah, ki so jih posredovali lokalni mediji, naj bi se osumljenec za zločin sam predal policiji. Motiv za umor še ni znan.

Primer za zdaj vodi lokalni tožilec, in ne državna protiteroristična organizacija. »Z grozo sem izvedel za brutalno smrt Alfreda Gadenna,« je dejal premier Charles Michel. »V mislih sem z njegovo družino in prijatelji.« Odzvali so se tudi drugi vidni politiki, kot sta Martine Aubry in Philippe Courard. Tožilec Christian Henry je pojasnil: »Ob 19.50 so lokalni gasilci prejeli anonimni klic, da je bil nekdo umorjen na pokopališču Lowingen.« Po prvih izsledkih je župan padel v zasedo, storilec mu je prerezal vrat.