Mati treh otrok umrla v nesreči

BIOGRAD – V hrvaškem Biogradu so zaviti v črno. Na novega leta dan se je namreč zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 36-letna medicinska sestra, mati treh otrok. Kot poroča 24sata.hr, se je nesreča zgodila prav na cesti, kjer so stanovalci zahtevali postavitev fizičnih preprek, s katerimi bi upočasnili divjake na cesti.

Ženska se je zgodaj zjutraj peljala v službo z mazdo. Za njo je pripeljal 18-letnik s volkswagnom in jo na poti proti središču mesta skušal prehiteti. Prišlo je do trčenja, mazdo je zavrtelo in jo vrglo s ceste v drevo, volkswagen pa se je prevrnil na streho. Policisti so ugotovili, da je bil voznik krepko pijan.

Voznico so prepeljali v zadrsko bolnišnico, kjer je umrla, v bolnišnici pa je tudi povzročitelj nesreče. Kriminalistična preiskava še poteka.