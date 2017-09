Mater ubil pod vplivom drog?

SYDNEY – Prejšnji ponedeljek je bila v Sydneyju smrtno zabodena Lanell Latta. Tragedija je še večja, ker je policistka na domu v Ruskin Rowu aretirala njenega 25-letnega sina Joela Woszatko. Možje v modrem so najprej govorili z njim, nato pa so ga odpeljali na policijsko postajo. Zdaj preverjajo, ali so bile v zločin vpletene droge. V omenjenem kraju naj bi mladostnike uničevala alkoholizem in omamljanje z drogo, imenovano led.

Joel naj se ne bi upiral aretaciji, mirno je sedel v vozilo z zatemnjenimi okni.

Aretiranemu moškemu so že nekaj časa poskušali pomagati, da bi se otresel razvade, a brez uspeha. »Sosedje so ga videli, kako je ob devetih zjutraj hodil po soseski z veliko steklenico v papirnati vrečki. Isti prizor jih je potem čakal tudi ob večerih. Mlajši otroci, ki so ga nekoč pozdravljali, so se ga začeli bati.«

Pokojna 50-letnica je bila zaposlena kot frizerka. »Bila je dobra oseba, ki ne bi poškodovala niti muhe,« je povedal družinski prijatelj. Joel naj se ne bi upiral aretaciji, mirno je sedel v vozilo z zatemnjenimi stekli. Primer je pritegnil pozornost javnosti, ker je bila Lanell hčerka avstralske srfarske legende Franka Latta. Njeno truplo so našli v najeti hiši, katere lastnica je avstralski supermodel Gemma Ward. Lepotica, ki je svojčas ljubimkala s Heathom Ledgerjem, je bila razumljivo šokirana nad novico in je že izrazila sožalje družini in prijateljem. Soseda je pozneje povedala, da je iz hiše slišala kričanje. »Nato sem videla, kako je ven pritekel moški in nadaljeval po ulici navzdol. Takrat si nisem mislila, da je to kaj posebnega.« Podrobnosti umora še niso znane, prav tako še niso objavili ugotovitev obdukcije.