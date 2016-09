Matej praznoval 22. rojstni dan, naslednji dan umrl na cesti

OSIJEK – V prometni nesreči, ki se je v četrtek zjutraj zgodila na Biljski cesti v bližini Osijeka, je umrl pešec, 22-letni Matej Jelavić iz Slatine. Vanj je z veliko hitrostjo trčil 54-letni voznik osebnega avtomobila.

Vsi, ki so Mateja poznali, pravijo, da je bil miren in dobrosrčen, odličen športnik, član rokoborskega kluba Slatina, ki je dan pred tragedijo praznoval rojstni dan. Kot poroča Glas Slavonije, predsednik kluba Slaven Krznarić in Matejev trener Mario Petrak zanj najdeta le lepe besede. Uspešno in zavzeto je nastopal tudi za prvo ekipo kluba. Rokoborbo je treniral od svojega 10. leta, že kot deček je osvajal medalje, med drugimi člani kluba pa je bil izredno cenjen.

Po končani srednji šoli se je vpisal na osiješko fakulteto za elektrotehniko. Bil je med najboljšimi, izpite je opravljal redno. Umrl je kot študent tretjega letnika, za njim pa žalujejo neutolažljivi starši in štirje brati.