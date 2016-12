Martina (35) ubila mamo, brata in tri otroke, potem sodila še sebi

BÖHEIMKIRCHEN – V bližini avstrijskega mesta Böheimkirchen, nekaj več kot 50 kilometrov od Dunaja, se je zgodila družinska tragedija. Kot poročajo tamkajšnji mediji, so v hiši našli šest trupel, od tega naj bi bili trije otroci.

Avstrijska tiskovna agencija poroča, da naj bi 35-letna ženska ustrelila svojo mamo (59), brata (40) in tri otroke, stare od sedem do deset let. Preden je sodila sebi, naj bi pokončala še družinskega psa. Kasneje se je izvedelo, da naj bi grozljivo dejanje storila Martina R., sodila pa naj bi mami Matildi, ki je imela raka, bratu Petru in še otrokom – Michelle (7), Fabian (9) in Sabstian (10). Vse naj bi umorila v spanju.

Še vedno ni čisto jasno, kaj se je zgodilo. Avstrijske časopis Krone poroča, da otrok več dni ni bilo v šolo, da je nekaj narobe, pa je policistom javil sosed, ki se je čudil, da nihče ne prihaja iz njihovega stanovanja. Sicer naj bi šlo za precej umirjeno družino, ki se ni preveč družila z ljudmi iz okolice. Ne glede na to pa sosedje pravijo, da ni bilo iz stanovanja nikoli slišati prepirov ali česar koli drugega, kar bi napovedovalo tako tragedijo.