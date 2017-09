Maročani na Jadranu pretepli moškega, dekle posilili

RIMINI – Policisti so izsledili skupino mladeničev, ki so avgusta v Riminiju posilili poljsko turistko in brutalno pretepli njenega partnerja . Kor poročajo italijanski mediji, je šlo za Maročane. Dva, ki so ju policisti izsledili, sta celo mladoletna, stara sta komaj 15 in 17 let, dva napadalca pa še vedno iščejo.

Poljska turista pa nista bila edina, ki sta v Riminiju preživela nočno moro. Kmalu po objavah v medijih, se je oglasila še ženska iz Peruja, ki je prav tako prijavila posilstvo, še poroča Corriere della Sera.

Naj spomnimo: na plaži v Riminiju so štirje moški napadli 26-letna poljska turista. Moškemu so na glavi razbili steklenico, njegovo dekle pa odvlekli stran in jo vsi štirje posilili. Ko so se prenehali izživljati nad njo, so jo vrgli v morje in zbežali.