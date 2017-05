Mario deset žensk spravil v posteljo. Zdaj bo moral v zapor

RAYMORE – Deset let bo moral za zapahi preživeti nekdanji fotograf Mario Antoine. Na sojenju je priznal, da je ženskam govoril, da so na avdiciji za snemanje pornografskega filma, medtem ko jih je v resnici zgolj zlorabljal za seks.

Antoine je na spletu ustvaril več profilov in se predstavljal kot iskalec talentov, fotograf in snemalec. V njih je navajal, da dela za podjetja, ki so bila izmišljena, in ženskam obljubljal na tisoče dolarjev za nastop v filmih, ki pa jih očitno nikoli ne bodo posneli.

Zaplet je nastal, ko ogabnež enemu od deklet ni hotel plačati in je posredoval fotografije njunih seks igric njenemu delodajalcu ter bližnjim.

Krivdo je Antoine že priznal, zdaj ga čaka desetletna zaporna kazen, dekletom pa bo moral plačati tudi odškodnino.