Marico pogrešali sedem let: našli so jo 20 le metrov od domače hiše

Marica Krlin (39) je sedem let veljala za pogrešano osebo, ko se je zgodba razpletla, pa so vsi onemeli.

Marica je pred sedmimi leti pobegnila od svojega oče in iskali so jo vse do zdaj. Pred nekaj dnevi je vaščan hrvaške vasice slišal glas v leseni baraki in policija je odkrila, da se iskana skriva prav tam.

Pobegnila je namreč do najbližjega soseda Ivana Krlina. Tam sta se sedem let skrivala in živela v skromnih razmerah, delila posteljo in vse ostale življenjske potrebščine, poroča 24sata.